Mansur Yavaş'tan Ankara'ya Kritik Uyarı! Çok Kuvvetli Yağış Geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları kuvvetli yağışa ilişkin uyarılarda bulundu. Yavaş, yarım saat içinde Ankara'ya çok kuvvetli bir yağış hücresinin giriş yapacağını vurguladı.

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Mansur Yavaş'tan Ankara'ya Kritik Uyarı! Çok Kuvvetli Yağış Geliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı paylaşımda, sağanak yağışa ilişkin uyarıda bulundu.

Yavaş, açıklamasında "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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