Atıldığı Okulun Kabusu Oldu! Önce Öğrenciyi Bıçakladı, Sonra Öğretmeni Yaraladı

Samsun'da daha önce bir öğrenciyi bıçakladığı için okuldan atılan öğrenci, okula 5 ay sonra gelerek bu kez bir öğretmeni hastanelik etti.

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Samsun’da daha önce bir öğrenciyi bıçaklayarak okuldan atılan öğrenci, okulun kabusu oldu. Yanında bir arkadaşı ile gelen saldırgan öğrenci, nöbetçi öğretmene saldırarak hastanelik olmasına neden oldu. Kanlar içinde kalan öğretmen ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Samsun’un İlkadım ilçesindeki Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin koridorunda meydana gelen olayda, daha önce aynı okulda öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.C., yanına arkadaşı A.E.K.'yi de alarak atıldığı okula gitti. Üzerlerinde bıçak bulunan 2 kişi önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler 52 yaşındaki nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e tuvalette yabancı 2 kişinin saklandığı yalanını söyledi.

Atıldığı Okulun Kabusu Oldu! Önce Öğrenciyi Bıçakladı, Sonra Öğretmeni Yaraladı - Resim : 1

KAÇARAK UZAKLAŞTILAR

Mert, koridorda karşılaştığı şahısları okulun dışına çıkmaları konusunda uyarırken Öğretmene saldıran M.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak uzaklaştı.

Olayın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı öğreymen hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin konuşan yaralı öğretmen, saldırganları öğrencilere zarar vermemeleri için okuldan dışarı çıkarmak isterken kendisine saldırdıklarını belirtti.

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Kaynak: İHA

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