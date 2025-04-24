Uşak'ta Yollar Göle Döndü

MGM'nin uyarılarının ardından sağanak yağış Uşak'ı etkisi altına aldı. Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanakla birlikte yollar göle döndü.

Uşak'ta Yollar Göle Döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından Uşak’ta sağanak yağış öğlen saatlerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yollar göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar da zorluk yaşadı.

Şiddetli yağan yağmur suları bazı yolları ulaşıma kapatırken, çok sayıda iş yerini ve evinin bodrum katını su bastı. İhbar üzerine bölgelere polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yollarda güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri ve vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahalesi ile yollar yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

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