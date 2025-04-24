Belediye Başkanı Ata Bindi, 23 Nisan’da denetime çıktı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Aya Yorgi Kilisesi’ne ziyarete gelenler dolayısıyla daha da kalabalıklaşan ilçede sahaya indi. Akpolat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atlı Zabıta Birimi’ne ait bir atın üzerinde denetim yaptı..

Akpolat, Adalar Belediye Meclisi üyeleri ve yol arkadaşlarıyla birlikte Büyükada’nın dört bir yanını dolaşarak vatandaşların bayramını tebrik etti, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileten Akpolat, devam eden imza kampanyasına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Akpolat, denetimlerine ilişkin olarak, “Bugün, Adalar’ın geçmişine saygımızla, geleceğine sahip çıktık. At sırtında sadece orman yollarını değil, insanlarımızla kurduğumuz gönül bağlarını da güçlendirdik” dedi.

Kaynak: ANKA