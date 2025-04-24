Şırnak'ta Toz Taşınımı Etkili Oldu

Şırnak'taki toz taşınımı nedeniyle araçların üstü tozla kaplandı. Cudi ve Gabar dağları ise gözle görülemedi.

Şırnak'ta Toz Taşınımı Etkili Oldu

Şırnak’ta toz taşınımının etkili olmasıyla, Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünemez hale geldi. Araçların üzerleri tozla kaplandı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün, değerlendirme ve uydu verilerine göre yaptığı uyarının ardından Şırnak’ta toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle Cudi ve Gabar dağları kent merkezinden görünmez hale geldi. Araçlar, evlerin balkonları tozla kaplandı. Meteoroloji verilerine göre toz taşınımının yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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