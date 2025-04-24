Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Yılında 23 Takıma Ev Sahipliği Yapacak

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve “ProSeries” kategorisinde Türkiye’yi temsil eden tek yarış olma özelliğini taşıyan bu önemli etkinlik, bu yıl 13 farklı ülkeden 23 takımı ve 161 bisikletçiyi ağırlayacak. Yarışta, 3 WorldTeam, 13 ProTeam ve 7 Kıta Takımı parkurda rekabet edecek.

ÜÇ KITADAN GENİŞ KATILIM

Bu yılki organizasyona ABD, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve ev sahibi Türkiye’den takımlar katılacak. Yarışta hem tecrübeli yıldızlar hem de yükselen genç yetenekler sahne alacak. Geçtiğimiz yılın genel klasman birincisi “profesör” lakaplı Frank Van den Broek (Team Picnic Postnl) ve yokuş etaplarının iddialı ismi genç yetenek Tibor del Grosso (Alpecin Deceuninck), zirve mücadelesinde öne çıkması beklenen isimler arasında yer alıyor. Sprinter kategorisinde ise Avrupa Şampiyonu Elia Viviani (Lotto) ve Tour de France’ta dört etap zaferine sahip olan efsane sprinter Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) dikkatleri üzerine çekiyor.

Yarışa yıllardır düzenli olarak katılan ekipler arasında bu yıl 14. kez sahne alacak olan XDS Astana Team ve VF Group Bardiani-CSF-Faizané gibi isimler göze çarpıyor. Bunun yanı sıra İspanyol ekibi Caja Rural-Seguros RGA 13. kez, Amerikalı Team Novo Nordisk 10. kez ve Belçikalı Lotto takımı ise 11. kez TUR’da pedal çevirecek.

5 kıtada 190 ülkeye ve 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınlarıyla küresel çapta büyük bir izleyici kitlesine ulaşan TUR, takım ruhunu, stratejik zekâyı ve bisiklet sporuna olan tutkuyu bir kez daha dünyaya gösterecek.

Kaynak: ANKA