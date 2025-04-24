Fransa'da 15 Yaşındaki Liseliden Okulda Bıçaklı Saldırı! 1 Ölü, 3 Yaralı

Fransa'nın Nantes şehrindeki Nantes'taki Notre-Dame-de-Toutes-Aides Lisesi'nde öğle saatlerinde bir bıçaklı saldırı yaşandı. Lise ikinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki genç, bıçakla okul bahçesine girerek iki farklı sınıftaki arkadaşlarına saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralanırken, ağır yaralanan öğrencilerden birinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırganın okuldaki öğretmenler tarafından zorlukla durdurulduğu açıklanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan, polis tarafından da gözaltına alındı.

Kaynak: AA