Yine Limon Yine Kimyasal Madde, Bu Kez Bulgaristan Sınırına Takıldı

Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünlerinde insan sağlığını tehdit eden zararlı maddeler çıkmaya devam ediyor. Son olarak Bulgaristan’da yapılan sınır kontrollerinde, Türkiye’den ihraç edilen limonlarda klorpirifos-metil tespit edildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Yine Limon Yine Kimyasal Madde, Bu Kez Bulgaristan Sınırına Takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde zararlı madde bulunan Türkiye’deki firma ve markaları belirli aralıklarla ifşa etmeyi sürdürüyor. Bu ifşalarla çok sayıda firmanın, piyasaya sunduğu ürünlere halk sağlığını tehlikeye atan katkı maddeleri kattığı ortaya çıkmıştı.

Bakanlığın yan sıra, Avrupa Birliği ülkelerinin ithal ettiği ürünler de AB tarafından kurulan ilgili kurumlarca denetleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) de çeşitli ülkelerdeki kontrollerde zararlı madde içeren ürünleri tespit ederek duyuruyor. RASFF listelerinde Türkiye’den ihraç edilen ürünler sıklıkla yer alıyor.

İHRAÇ EDİLEN LİMONLAR YİNE DENETİME TAKILDI

Daha önce farklı ülkelerden Türkiye'ye iade edilen çeşitli gıda ürünlerin ardından bu kez de limonda zararlı madde çıktı. Bulgaristan’da yapılan sınır kontrollerinde Türkiye’den ithal edildiği açıklanan limonlarda klorpirifos-metil çıktı.

RİSKLİ OLARAK TANIMLANDI

RASFF tarafından yapılan açıklamada bu ürünün risk seviyesi ise ‘ciddi riskli’ olarak tanımlandı.

Yine Limon Yine Kimyasal Madde, Bu Kez Bulgaristan Sınırına Takıldı - Resim : 1

KLORPİRİFOS-METİL NEDİR?

Klorpirifos-metil, çeşitli mahsullerdeki böcek zararlılarını kontrol etmek için kullanılan böcek öldürücülerin genel adı olarak biliniyor. Klorpirifos-metil ayrıca depolanmış tahıl tanelerini ve boş depoları temizlemek amacıyla da kullanılıyor.

ZARARLARI NEDİR?

Klorpirifos-metil insan sağlığı için zararlı olduğu bilinmekle birlikte özellikle bebek ve çocuklarda hormonal sistem bozucu etkilere yol açıyor ve nörolojik gelişimi olumsuz etkiliyor.

Bu etken madde sadece insan sağlığı için değil doğal hayatta, arılar başta olmak üzere çeşitli böcek türleri için de ciddi bir tehdit olarak görülüyor.

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