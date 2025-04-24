Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 23 yaşındaki E.K.H. isimli şahsın evine yapılan baskında yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atakum İlçe Jandarma ekipleri, Kurugökçe Mahallesi'nde yaşayan E.K.H.'nin uyuşturucu madde bulundurduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinde 187 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar kenevir tohumu bulundu.

Operasyon sırasında gözaltına alınan E.K.H., ifadesi alındıktan sonra bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan genç, uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlamasıyla tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini vurgularken, vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA