CHP'den Deprem Endişesiyle Dışarıda Sabahlayan Vatandaşlara Ziyaret

CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, meydana gelen depremin ardından geceyi sokakta geçiren Kadıköylü vatandaşlarla bir araya gelirken; sokakta sabahlayan vatandaşları Kadıköy Belediyesi ekipleri ve Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu Kütük de yalnız bırakmadı.

‘FELAKETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN GEREKLİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın, ziyareti esnasında yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul projesine karşı yürüttüğü mücadelesinin, halkın güvenliği ve İstanbul’un geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Okakın, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılmasının İstanbul’un daha büyük felaketlerden korunması için gerekli olduğuna dikkat çekti.

‘ENDİŞE VE GÜVENSİZLİK HİSSİ ÖN PLANA ÇIKTI’

Gece boyunca süren dayanışma etkinliklerinde depremden doğrudan bir zarar görülmese de yaşanan endişenin ve güvensizlik hissinin ön plana çıktığını ifade eden Okakın, mahalle sakinlerinin bu zor döneminde yanlarında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘YA HEP BAERABER YA HİÇBİRİMİZ’

Kadıköy’deki dayanışma ruhunun önemine vurgu yapan Okakın, devletin tüm imkanlarına sahip olan hükümetin dayanışma göstermediğini ve bunun aksi yönde kutuplaştırmayı devam ettirdiğini ifade etti.

Bu gibi zamanlarda dayanışma ateşinin harlanması gerektiğini belirten Okakın, bir kez daha ‘ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diyerek birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.