Türkiye'den İsviçre'ye Gönderilen Kurutulmuş Maydonozda 'Ciddi Risk'

Avrupa Birliği'nin Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) 22 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan bildirime göre, Türkiye kaynaklı kurutulmuş maydanozda belirlenmemiş bir alerjen olan kereviz tespit edildi.

"2025.2988" referans numarasıyla kaydedilen bildirim, "ciddi" risk olarak sınıflandırıldı. Resmi kontrol kapsamında yapılan analizlerde, üründe kereviz bulunduğu belirlendi ancak bu alerjenin etiket üzerinde belirtilmemesi tüketiciler için sağlık riski oluşturdu.

Bildirim, dikkat çekmek amacıyla bilgi bildirimi sınıfına dahil edildi. Ürün kategorisi "otlar ve baharatlar" olarak tanımlandı.

RASFF sistemi kapsamında Avrupa Birliği tarafından onaylanan bu bildirim, alerjen hassasiyeti olan tüketicilerin özellikle dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.