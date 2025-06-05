Kahvaltı Alışkanlığı ve Bu Meyveler Diyabeti Ortaya Çıkarıyor! Uzmanı 'Kesinlikle Uzak Durun' Diye Uyardı

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Toplumda sıkça duyulan “şekeri tamamen bırakmak şart” söyleminin abartılı olduğunu söyleyen Gorobeyko, asıl meselenin karbonhidrat dengesini sağlamak olduğuna dikkat çekiyor. Karbonhidratların vücut için önemli bir enerji kaynağı olduğunu, bu nedenle tamamen kesilmesinin doğru olmadığını ifade ediyor.

TATLANDIRICILAR SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL

Şekerden uzak duran birçok kişi yapay tatlandırıcılara yöneliyor; ancak Dr. Gorobeyko, bu alışkanlığın risklerine dikkat çekiyor. 2018 yılında yayımlanan bilimsel verilere göre, bu ürünlerin özellikle karaciğer, pankreas ve bağırsak sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ortaya konmuş durumda. Uzun vadede tatlandırıcıların şekerden daha fazla zarar verebileceğine dair bulgular, dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

ŞEKERSİZ İÇECEKLER SAĞLIKLI MI?

Üzerinde "şekersiz" ya da "sıfır kalori" ibaresi bulunan içeceklerin, pek çok insanı yanılttığına değinen uzman, bu ürünlerin masum görünmesine rağmen sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Düzenli olarak bu içecekleri tüketen kişilerde diyabet riskinin iki kat arttığına dikkat çekiyor.

TATLI MEYVELER DOĞRU ZAMANDA TÜKETİLMELİ

Tatlı meyvelerin diyabet hastalarının diyetinden tamamen çıkarılması gerektiği yönündeki inançların da tartışmalı olduğunu belirten Dr. Gorobeyko, meyve tüketiminin zamanlaması ve sonrasında yapılan fiziksel hareketin önemini vurguluyor. Sabah saatlerinde yenilen bir muzun ardından yapılacak hafif egzersizle kan şekerinin dengelenebileceğini ifade ediyor. Vücut, enerjisini şekere ihtiyaç duyarak sağlar; burada önemli olan bu şekeri ne zaman ve nasıl aldığınızdır.

KAHVALT ALIŞKANLIKLARI DİYABETİ NASIL ETKİLİYOR?

Yumurta, pastırma ve kuru fasulye gibi klasik kahvaltılıkların, yavaş ama kalıcı şekilde kan şekerini yükselttiğini belirten Gorobeyko, bu nedenle diyabetlilerin dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Aynı şekilde yulaf ezmesinin de düşük glisemik indekse sahip olmasına rağmen aşırı tüketildiğinde uzun süreli şeker artışına yol açabileceğini ifade ediyor.

UNLULAR, PİRİNÇ VE PATATESTEN UZAK DURUN

Dr. Gorobeyko, özellikle pirinç ve unlu gıdalara karşı uyarıyor. Hem beyaz hem de kahverengi pirinç, kan şekerinde ani yükselmelere neden olabiliyor. Patatesin de yüksek karbonhidrat içeriği sebebiyle dikkatli tüketilmesi gerektiğini söyleyen uzman, bu sebzenin yerine tatlı patates gibi daha lifli ve düşük glisemik indeksli alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi