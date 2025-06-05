Midelere Büyük Tuzak! Et Ürünlerinde Hile Yapan Firmaların Maskesi Düştü, İşte O Liste…

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 Haziran 2025 tarihinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaların güncel listesini paylaştı. Denetimler sonucu birçok işletmede et ürünlerinde tüketiciyi yanıltıcı ve sağlıksız uygulamalar yapıldığı tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre; dana eti, kıyma, sucuk ve köfte gibi ürünlerde tek tırnaklı eti, kanatlı eti, sakatat (baş eti, taşlık) gibi farklı hayvansal içeriklerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Hile yapılan bazı ürünler ve tespitler şöyle:

Çapan Kasap - Antalya: Dana kıyma ve dana döş eti ürünlerinde tek tırnaklı et tespit edildi.

Başaran Etli Pide ve Börek Salonu - Antalya: Lahmacun harcında tek tırnaklı et kullanıldığı belirlendi.

DNC Et Ürünleri Sanayi - Kayseri: Dana sucukta deri dokusu, gıda boyası, kanatlı eti ve baş eti (sakatat) bulundu.

Meşhur Sarıyer Börekçisi - İstanbul: Kıyma iç harcında kanatlı eti ve taşlık yer aldı.

Namlı Et Çorba ve Kebap - Manisa: Lahmacun harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

Mahalle Burger - Antalya: Hamburger köftesinde kanatlı eti bulundu.

Kışla Kasabı - Mersin: Kasap köftesinde kanatlı eti tespiti yapıldı.

Dürümcü Rıdvan Usta - İstanbul: Adana kebapta kanatlı eti kullanıldı.