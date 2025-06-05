Baharat Diye Yemeklere Katıyoruz Ama... Bakanlık Listeyi Güncelledi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını ifşa etmeye devam ederken, yayımlanan yeni listede pek çok baharat da yer aldı... İşte detaylar...

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Baharat Diye Yemeklere Katıyoruz Ama... Bakanlık Listeyi Güncelledi
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Türkiye’de gıda sahtekarları yine iş başında… Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirli aralıklarla yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listelerine yeni ürün ve firmalar eklendi. Sofraların vazgeçilmezi baharat ürünlerinde bin bir hile gözler önüne serildi.

Bakanlığın yayımladığı sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine Gaziantep Şehitkamil’deki Daloğlu’nun ürettiği kırmızı biber ve pul kırmızı biberde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Ünlü kuruyemiş markası Tuğba’nın satışa sunduğu öğütülmüş sumakta da yine gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

Baharat Diye Yemeklere Katıyoruz Ama... Bakanlık Listeyi Güncelledi - Resim : 1

Bakanlığın taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde de yine Gaziantep Şehitkamil’de hizmet veren Hayzen Baharat marka pul biber, taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edildiği kaydedildi.

İstanbul Sultanbeyli’de faaliyet gösteren Serdinel’in kırmızı tatlı toz biberinde de yine taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edildiği bildirildi.

Baharat Diye Yemeklere Katıyoruz Ama... Bakanlık Listeyi Güncelledi - Resim : 2

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Baharat Taklit
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