Kadınlar İçin Uzun Ömürlü Bir Yaşamın Sırrı Meğer Bu Diyette Gizliymiş

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Zeytinyağı, taze sebze ve meyveler, balık, baklagiller ve kuruyemiş ağırlıklı beslenmeyi esas alan Akdeniz diyeti, işlenmiş gıdalardan, kırmızı etten ve şekerli yiyeceklerden uzak durmayı öneriyor. Bu doğal ve dengeli beslenme şekli, sadece kilo kontrolü değil, aynı zamanda yaşlanma sürecine karşı da önemli bir koruma sağlıyor.

25 YILLIK TAKİP SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

Tıp dergisi JAMA Network Open’da yayımlanan çalışmaya göre, 25.315 kadın tam 25 yıl boyunca takip edildi. Bulgular, Akdeniz diyetine daha yüksek uyum gösteren kadınların her türlü sebepten ölüm riskinin %23 daha düşük olduğunu gösterdi.

Araştırma, bu olumlu sonucun sadece diyetin içeriğiyle değil, aynı zamanda vücutta inflamasyonu azaltması, insülin direncini düşürmesi ve ideal vücut kitle indeksinin korunmasına yardımcı olmasıyla da ilgili olduğunu ortaya koydu.

HALA YANIT BEKLEYEN SORULAR VAR

Her ne kadar sonuçlar umut verici olsa da, bilim insanları Akdeniz diyetinin tüm etkilerinin henüz tam olarak anlaşılmadığını vurguluyor. Gelecekte yapılacak çalışmaların, bu diyetin hangi mekanizmalarla yaşam süresini uzattığını daha ayrıntılı şekilde incelemesi gerektiği belirtiliyor.

DEMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz yıl Mart ayında yayımlanan başka bir bilimsel çalışmada ise, Akdeniz tarzı beslenmenin yalnızca genel sağlığı değil, zihinsel fonksiyonları da desteklediği ortaya kondu. Yaklaşık dokuz yıl boyunca izlenen 60.000’den fazla kişiden elde edilen verilere göre, Akdeniz diyetine benzer şekilde beslenen bireylerde demans gelişme riski %23 oranında daha düşük bulundu. Bu sonuç, genetik olarak hastalığa yatkın kişilerde bile geçerliliğini korudu.

Sonuç olarak, Akdeniz diyeti yalnızca bir beslenme programı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşlanmanın ve hastalıklara karşı dirençli olmanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Özellikle kadınlar için bu diyet, uzun ömürlü ve kaliteli bir yaşamın kapılarını aralayabilir.