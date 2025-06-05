Ünlü Baharat İçin Acil Toplatılma Kararı: Derhal İmha Edin Uyarısı



Geri çağırma işlemi, Shan Foods (UK) Limited firmasına ait 60 gramlık "Malay Chicken Biryani" baharat karışımının belirli bir parti numarasını kapsıyor. Almanya'da Star Food Impex (Hamburg) aracılığıyla dağıtılan ve 5000048693 parti numarasına sahip olan ürünlerin, yapılan denetimlerde sağlık açısından risk taşıyan kalıntılar içerdiği tespit edildi. Son kullanma tarihi 01.10.2027 olan bu ürünlerin, derhal piyasadan çekilmesine karar verildi.