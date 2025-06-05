Ünlü Baharat İçin Acil Toplatılma Kararı: Derhal İmha Edin Uyarısı
Almanya genelinde yaygın şekilde satılan bir baharat karışımı, insan sağlığına zararlı kalıntılar taşıdığı şüphesiyle acilen piyasadan çekiliyor. Yetkililer, tüketicileri ambalaj bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri ve bu ürünü kesinlikle kullanmamaları yönünde uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geri çağırma işlemi, Shan Foods (UK) Limited firmasına ait 60 gramlık "Malay Chicken Biryani" baharat karışımının belirli bir parti numarasını kapsıyor. Almanya'da Star Food Impex (Hamburg) aracılığıyla dağıtılan ve 5000048693 parti numarasına sahip olan ürünlerin, yapılan denetimlerde sağlık açısından risk taşıyan kalıntılar içerdiği tespit edildi. Son kullanma tarihi 01.10.2027 olan bu ürünlerin, derhal piyasadan çekilmesine karar verildi.
HANGİ BÖLGELERDE SATIŞTAYDI?
Geri çağırma kararı Almanya'nın birçok eyaletini etkiliyor. Baharat karışımının şu 12 eyalette satışta olduğu bildirildi:
Baden-Württemberg
Bavyera
Berlin
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Aşağı Saksonya
Kuzey Ren-Vestfalya
Saksonya-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Ürün; büyük market zincirlerinin yanı sıra Asya ürünleri satan dükkanlarda ve çeşitli online satış platformlarında tüketiciyle buluşmuştu. Satış noktaları net olarak belirtilmemekle birlikte, ürünü satın alanların kendi ambalajlarını kontrol etmeleri isteniyor.
TÜKETİCİLERE HAYATİ UYARI
Yetkililer, söz konusu baharat karışımını elinde bulunduran tüketicilerden, ürünün arkasındaki parti kodunu incelemelerini ve eğer 5000048693 kodu varsa bu ürünü kesinlikle kullanmamalarını istedi. Tüketici sağlığını korumaya yönelik bu uyarı kapsamında, gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve şüpheli ürünlerin kullanılmadan imha edilmesi önerildi.