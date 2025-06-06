İsrail'den Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı

İsrail, Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırı, İsrail ile Lübnan arasında yürürlükte olan ateşkese rağmen gerçekleşti.

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İsrail'den Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Yazılı açıklamada, hedef alınan noktaların Hizbullah'a ait insansız hava aracı (İHA) üretim tesisleri olduğu öne sürüldü.

Saldırılara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaşan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Hades, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerinde yer alan dört binanın hedef alındığını belirtti. Paylaşılan haritada, bu binaların yerleri işaretlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Adraee, söz konusu yapıların Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia ederek çevredeki sivillere tahliye çağrısı yaptı.

İsrail'den Beyrut'un Güneyine Hava Saldırısı - Resim : 1

İsrail'in bu saldırıları, 27 Kasım 2024'te Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleştirmesi dikkat çekti. Anlaşmanın yürürlükte olmasına karşın, İsrail'in son dönemde ateşkesi sık sık ihlal ettiği gözlemleniyor.

Lübnanlı yetkililerden henüz saldırılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki tansiyonun yeniden yükselebileceği yorumları yapılıyor.

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Kaynak: AA

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