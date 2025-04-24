Almanya'nın Türkiye'den Aldığı Antep Fıstıkları Apar Topar Stoktan Çekildi

Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları bir bir ifşa etmeye devam ederken, ülkemizden dünyaya ihraç edilen birçok ürün de geri gönderilmeye devam ediyor.

Son olarak Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirimde, Türkiye’den Hollanda aracılığı ile Almanya’ya gönderilen Antep fıstıklarında zararlı miktarda aflatoksin tespit edildiği öğrenildi.

RASFF’a yapılan bildirimde, resmi market kontrollerinde ortaya çıkan durumun ‘ciddi riskli’ olduğu kaydedildi.

Tehlikeli durum için hemen harekete geçilirken, Antep fıstıkları apar topar stoktan kaldırıldı.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin adı verilen küf türleri, sıcak ve nemli ortamlarda yaşam buluyor ve gıda maddeleri üzerinden çoğalabiliyor. Çeşitli yollarla gıdalara bulaşan bu zehirli madde, insanlarda kanser hastalığına neden olabiliyor. Karaciğer kanserine yol açabilen aflatoksin maddesini azaltıp, kansere karşı önlem almak için besinlerin doğru şekilde depolanması, işlenmesi ve tüketilmesi gerekiyor.