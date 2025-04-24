Deprem İstanbul'da Böyle Panik Yarattı: Kimisi Yerinden Zıpladı, Kimi Dükkanını Bırakıp Çıkamadı

İstanbul’da en büyüğü 6.2 olmak üzere çok sayıda depremle sarsılırken, 13 saniye süren 6.2’lik deprem kent genelinde birçok noktada panik yarattı. Panik anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı…

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi’ne kıyısı olan çok sayıda kentte kuvvetli şekilde hissedildi.

6.2’lik en büyük deprem ise 13 saniye sürerken, depremde vatandaşların yaşadığı panik ve korkuyla birlikte kendilerini dışarı attığı anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

TEKEL BAYİ SAHİBİ İKİLEMDE KALDI

Tekel bayi sahibi bir vatandaşın depremle birlikte büyük bir panik ve ikilem yaşadığı anlar dikkat çekti. Dışarı çıkmakla çıkmamak arasında kalan esnaf tercihini dükkanda kalarak pahalı şişelerin devrilmesini önlemeye çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından kayda alındı.

Deprem İstanbul'da Böyle Panik Yarattı: Kimisi Yerinden Zıpladı, Kimi Dükkanını Bırakıp Çıkamadı - Resim : 1

DEPREME KUAFÖRDE YAKALANDILAR

Depreme Üsküdar’daki bir kuaförde yakalanan kadınlar, saçlarında balyajlarla kendilerini sokağa attı.

Deprem İstanbul'da Böyle Panik Yarattı: Kimisi Yerinden Zıpladı, Kimi Dükkanını Bırakıp Çıkamadı - Resim : 2

DEPREMİN ETKİSİ HAVAYA SIÇRATTI

Bir başka görüntüde Beylikdüzü’ndeki bir iş yerinde uyuyan bir vatandaş, depremin kuvvetiyle yerinden zıplarken, uyku mahmuru bir şekilde yerinden kalkarak dışarı çıktı.

Deprem İstanbul'da Böyle Panik Yarattı: Kimisi Yerinden Zıpladı, Kimi Dükkanını Bırakıp Çıkamadı - Resim : 3

'YERDEN VURDU'

Deprem sırasında kafede olan bir kadın ise depremin etkisiyle “Yerden vurdu” diyerek bağırdı.

RAFLARDAKİ ÜRÜNLER YERLERE SAÇILDI

Başka bir iş yerinde ise içeride bulunanlar ise depremi hisseder hissetmez “Çıkın çıkın, deprem oluyor” diye bağırarak kendilerini dışarı atarken, bir başka kamera kaydında ise marketteki ürünlerin depremin etkisiyle raflardan yere düştüğü anlar kameralara yansıdı.

DEPREM KENTİN DÖRT BİR NOKTASINDA PANİK YARATTI

Yine güvenlik kameralarına yansıyan çok sayıda görüntüde depreme kapalı ancak giriş katlarda yakalanan vatandaşların sallantı esnasında market, iş yeri, berber gibi alanlardan panik ve endişeyle dışarı çıktığı anlar dikkat çekti.

Depreme evin bahçesinde köpeğiyle yakalanan bir başka vatandaş ise bir süre köpeği ile bahçede koşturduktan sonra demir parmaklıklardan kendisini duvarın diğer tarafına attı.

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Kaynak: DHA

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