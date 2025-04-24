Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen kazada, kontrolden çıkan motosiklet devrilerek sürücüsünü yaraladı. Genç kadın hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'in merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan motosiklet kazası paniğe neden oldu. Alınan bilgilere göre, motosikletiyle seyir halinde olan Kübra D., Karayolları kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, devrilerek yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kübra D.'ye 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Resim : 1

Polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatırken, Kübra D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın, yol şartları ya da ani manevra nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Ankara'da Otomobil Takla Atarak SavrulduAnkara'da Otomobil Takla Atarak SavrulduGüncel

Kocaeli’de 3 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar VarKocaeli’de 3 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar VarYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Bilecik Trafik Trafik kazası
Son Güncelleme:
CHP Kurultayı İçin İptal Başvurusu CHP Kurultayı İçin İptal Başvurusu
Ankara'da Otomobil Takla Atarak Savruldu Ankara'da Otomobil Takla Atarak Savruldu
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Meltem Bozbeyoğlu O Anları İlk Kez Açıkladı Depreme Canlı Yayında Yakalanmıştı... İlk Kez Açıkladı
İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı? İstanbul’da İlçe İlçe Hissedilen Deprem Şiddeti Açıklandı: Hangi İlçe Kaç Şiddetinde Sallandı?