Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'in merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan motosiklet kazası paniğe neden oldu. Alınan bilgilere göre, motosikletiyle seyir halinde olan Kübra D., Karayolları kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, devrilerek yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kübra D.'ye 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatırken, Kübra D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın, yol şartları ya da ani manevra nedeniyle meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA