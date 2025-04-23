Kocaeli’de 3 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar Var

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Reyhan Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 34 ES 0826 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, 41 AEY 378 plakalı Opel marka otomobil ve 34 HTK 529 plakalı otomobillerin de dahil olduğu bir kazaya karışırken, kaza neticesinde 2’s çocuk 3 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalelerini kaza mahalinde yapılmasının ardından, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırılırken kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA