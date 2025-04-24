Ankara'da Otomobil Takla Atarak Savruldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, devrilen otomobil metrelerce savruldu. Araçta bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Ankara'da Otomobil Takla Atarak Savruldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Güneyce Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, devrilerek yoldan çıktı ve metrelerce savruldu.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta bulunan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da Otomobil Takla Atarak Savruldu - Resim : 1

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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