İtalya'nın Türkiye'den Aldığı Kuru İncirde 'Zehirli' Tehlike

Türkiye’de gıda güvenliği önemli bir sorun olmaya devam ederken, dünyada da endişeler sürüyor. Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen birçok ürün de ya sınır kontrollerinde ya da market kontrollerinde ortaya çıktı.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) de insan ve hayvan sağlığı için tehlike arz eden ürünlerin bildirilmesine devam ediyor. Son olarak İtalya’dan yapılan bildirimde, Türkiye’den alınan kuru incirde aflatoksin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu durumun sınır kontrollerinde ortaya çıktığı kaydedilirken, kuru incirdeki tehlikenin ‘ciddi riskli’ olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin ihraç ettiği kuru incirler için resmi alıkonulma kararı verildi.

Daha önce de pek çok kez Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen kuru incir ürününde aflatoksin tespit edildiği RASFF’ta bildirilmişti.

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin ‘zehir’ saçtığı gerekçesiyle ya toplanmasına ya geri gönderilmesine ya da sınırda imha edilmesine karar verilmişti.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin adı verilen küf türleri, sıcak ve nemli ortamlarda yaşam buluyor ve gıda maddeleri üzerinden çoğalabiliyor. Çeşitli yollarla gıdalara bulaşan bu zehirli madde, insanlarda kanser hastalığına neden olabiliyor. Karaciğer kanserine yol açabilen aflatoksin maddesini azaltıp, kansere karşı önlem almak için besinlerin doğru şekilde depolanması, işlenmesi ve tüketilmesi gerekiyor.