Herkes Kaçarken Onlar Kaldı: Ölümü Göze Alıp Bebekleri Yalnız Bırakmadılar

İstanbul'da büyük korkuya neden olan depremde hemşireler kaçmak yerine yeni doğan bebeklerin başında kaldı. Kuvözlere siper olan sağlık kahramanları akıllara Kahramanmaraş merkezli depremleri getirdi. Büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinde de hemşireler tereddüt etmeden bebeklerin başında beklemişti.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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İstanbul'da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Ancak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, hayatlarının en kritik anlarından birinde, görev yerlerinden ayrılmadı. Deprem anında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin kuvözlerinin başından ayrılmayan hemşireler, adeta minnettarlığın simgesi oldu.

Sağlık Bakanlığı da o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, “Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız” ifadelerine yer verildi. Paylaşılan karelerde hemşirelerin kuvözleri sıkıca tuttuğu, gözleriyle bebekleri takip ettiği görüldü.

AKILLARA 6 ŞUBAT GELDİ!

Bu özverili davranış, akıllara 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremi getirdi. O felakette, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan, dışarı çıkmak yerine yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki kuvözleri korumayı seçmişti.

Herkes Kaçarken Onlar Kaldı: Ölümü Göze Alıp Bebekleri Yalnız Bırakmadılar - Resim : 1

Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar, kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, hemşirelerin fedakarlığı uzun süre konuşulmuştu.

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