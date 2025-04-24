Depremden Kaçtı, Kurşuna Yakalandı: 14 Yaşındaki Çocuk Yol Kavgasında Vuruldu

Sultangazi'de iki grup arasında çıkan yol verme tartışması silahlı çatışmaya döndü. Deprem korkusuyla dışarı çıkan masum bir çocuk kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan çocuk yaşam savaşı veriyor.

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Depremden Kaçtı, Kurşuna Yakalandı: 14 Yaşındaki Çocuk Yol Kavgasında Vuruldu

İstanbul Sultangazi'de, deprem korkusuyla dışarı çıkan bir ailenin 14 yaşındaki çocuğu, iki grup arasında çıkan yol verme tartışmasının silahlı çatışmaya dönüşmesiyle kurşunların hedefi oldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma kısa sürede alevlendi. Yanlarındaki kişilerle birlikte kavgaya tutuşan taraflar, silahlarına sarıldı. Sokakta silah sesleri yankılandı, çevredekiler büyük panik yaşadı.

KAMERALAR KAYDETTİ

O anlarda, saatler önce meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çadırda kalan bir ailenin 14 yaşındaki oğlu M.U., nefes almak için çıktığı sokakta isabet eden kurşunla yere yığıldı. Kurşunlardan biri, rastgele sıkılan ateşler sırasında çocuğun vücuduna saplandı.

Depremden Kaçtı, Kurşuna Yakalandı: 14 Yaşındaki Çocuk Yol Kavgasında Vuruldu - Resim : 1

Olay anı, çadırda kalan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elinde silah olan bir kişinin koşarak olay yerinden kaçtığı anlar net şekilde görüldü.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.U.’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Çatışmaya karışan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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