Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremden Etkilenen Vatandaşlara Ziyaret

Depremin ardından İstanbul sokaklarına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geceyi açık alanda geçiren vatandaşları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, depremden etkilenen çocuklarla fotoğraf da çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremden Etkilenen Vatandaşlara Ziyaret

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da tedirginlik devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde depremzedelere moral ziyaretinde bulundu.

İlk olarak İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki kriz merkezine giderek bakanlardan ve yetkililerden brifing alan Erdoğan, ardından soluğu Kağıthane Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde aldı. Geceyi açık alanda geçiren vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklarla fotoğraf çektirip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Depremden Etkilenen Vatandaşlara Ziyaret - Resim : 1

Ziyaret sırasında vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı'na; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve AK Parti kurmayları da eşlik etti.

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Kaynak: DHA

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