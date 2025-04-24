İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik deprem yürekleri ağza getirdi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı büyük bir endişeye yol açtı. Birçok vatandaş korkuyla geceyi dışarıda geçirirken artçı depremler devam etti.

Panik hali sürerken İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi depremin yerin 16.9 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi