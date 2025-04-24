Türkiye Gönderdi, Bulgaristan'dan İçeri Giremedi! Zehir Saçıyor...

Türkiye, aylardır Avrupa'ya ihraç edilen ve sağlığa yönelik risk teşkil ettiğinin tespit edilmesi üzerine sınırdan reddedilen gıda ürünleri nedeniyle gıda güvenliği konusunda ciddi bir endişe yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Ekim 2024'ten beri yayımladığı, gıda taklit veya tağşiş yapan işletmelerin listeleri sonrası Avrupa'dan da gelen bildirimler mevcut tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), kıtadaki birçok ülkeden sınır kontrollerinde tespit edilen zararlı gıda ürünlerine yer veriyor. Ürünlerin birçoğunda pestisit ve aflatoksin gibi maddeler olduğu fark edilirken, RASFF'ın bildirim listelerinde en çok yer alan ülkelerin başında da Türkiye bulunuyor.

BULGARİSTAN'A GİREMEDİ

Sistemde yer alan bildirimlerden biri de son olarak Türkiye'den Bulgaristan'a gönderilen limonlar oldu. Söz konusu meyvelerin içinde "prokloraz" adı verilen pestisit bulunduğu tespit edildi. Sınır kontrolü esnasında taşıdığı risk tespit edilen limonların sevkiyatı durdurularak sınırdan reddedildiği açıklandı. Bu sayede meyveler, Bulgaristan piyasasına ulaşamadan geri gönderildi.

PROKLORAZ NEDİR, ZARARLAR NELER?

Prokloraz, 1978'de tanıtılan ve mantarların büyümesini kontrol etmek için bahçecilik ve tarımda Avrupa, Avustralya, Asya ve Güney Amerika'da yaygın olarak kullanılan bir imidazol mantar ilacıdır. Pestisit bir madde olan ilacın birçok kanser türüne neden olabileceği biliniyor. Ayrıca bağışıklık sistemini büyük oranda zayıflatacağı da bilinenler arasında.