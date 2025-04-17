Zeytinyağındaki Büyük Oyun İfşa Oldu, O İşte O Firmalar

Türkiye’de gıda güvenliği ve halk sağlığını tehlikeye atan ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmasına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşılan listelerin bir yenisi daha duyurulurken, listede çok sayıda zeytinyağı markası ve ürünleri de yer aldı.

Bakanlık tarafından yeni yayınlanan listede 3 ilden altı farklı firma ve ürünleri ifşa edildi.

BURSA’DAN İKİ FİRMA

Bu kapsamda, Bursa merkezli Rem Gıda İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi firmasının Rem marka adıyla piyasaya sunduğu 1 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağında ve MDS Hayvancılık Gıda Tarım İnşaat Tekstil Otomotiv Elektrik Elektronik Turizm Sanayi Tic .Ltd. Şti. firmasının Güzelhisar markasıyla satışını yaptığı 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağında ‘tohum yağları karıştırılması’ tespit edildi.

AYDIN’DAN ÜÇ FİRMA LİSTEYE GİRDİ

Yine aynı listede yer alan ve Aydın merkezli olan 3 farklı firmanın da zeytinyağına ‘tohum yağları karıştırdığı’ ortaya çıktı.

İfşa edilen bu ürünler is şunlar oldu; Büşra Öztürk firma adlı Mudanya Köy-Birlik markasıyla piyasalara sürülen 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağı, Eat Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen ve Altınkent markasıyla satışa sunulan 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağı ve Ege Burak Gıda Nakliye Pazarlama İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından imal edilen ve Zeytinada ismiyle satışa sunulan 5 litrelik Naturel Sızma Zeytinyağı.

ANTALYA’DAN DA BİR FİRMA İFŞA EDİLDİ

Son olarak ise Antalya merkezli Hace Baharat-Hacı Ahmet Telli firması tarafından üretilen ve Saklıvadi Sızma Zeytinyağı 500 ml markasıyla satışı yapılan zeytinyağına da ‘tohum yağları karıştırıldığı’ ortaya çıktı.