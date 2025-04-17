Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Büyük Oyun! Hileli Peynirlerin İçinde Yok Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde yapılan hileleri ifşa etmeye devam ediyor. Son açıklanan listede, peynir ve tereyağı gibi temel gıda ürünlerinde natamisin kullanımı ve bitkisel yağ ilavesi gibi ciddi usulsüzlükler tespit edildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Büyük Oyun! Hileli Peynirlerin İçinde Yok Yok

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan markaları tek tek açıklamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl başlayan uygulama, gıdada hile yapan firmaları açığa çıkarıyor. Son liste, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynir ve tereyağındaki hileleri ortaya koydu.

PEYNİRDE NATAMİSİN TESPİT EDİLDİ

Sivas'ta faaliyat gösteren Kaydaş Gıda firmasına ait ayçekirdekli ve mısır çeşnili tam yağlı eritme peynirinde 'natamisin' tespit edildi. Natamisin, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde yaygın olarak antifungal yani mantar önleyici olarak kullanılan bir madde. Ancak bakanlık listesinde natamisinin gıdada kullanımının sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtiliyor. Natamisin, hassas bireylerde ciltte döküntü, şişlik ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Sürekli tüketilmesi ise bağırsak florasını bozuyor ve sindirim sisteminde de çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getiriyor.

Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Büyük Oyun! Hileli Peynirlerin İçinde Yok Yok - Resim : 1

GIDADA TAĞŞİŞ BİTMİYOR

ATK Süt ve Süt Ürünleri firmasına ait Emirdağ, Harmanören ve Şefzade markalarının kaşar peynirlerinde de hile tespit edildi. Kaşar peynirlere bitkisel yağ konulduğu ortaya çıktı. Yenisev Gıda'ya ait Mioyo markasının yağlı süt tozunda da bitkisel yağ tespiti yapıldı.

Canköy Süt Ürünleri firmasının Canköy markalı eritme peynirinde bitkisel yağ ile nişasta olduğu belirlendi. Eymen Efe Süt Mamülleri firmasına ait Arz marka bir kilogramlık kaşar peynirde de yağ oranının düşük olduğu tespitiyle birlikte bitkisel yağ tespiti yapıldı.

Takış Gıda, Murat Süt ve Süt Ürünleri, Azık Süt firmalarına ait kaşar peynirlerinde de yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Büyük Oyun! Hileli Peynirlerin İçinde Yok Yok - Resim : 2

BEYAZ PEYNİRDE HİLE

Yeşilçay Süt Ürünleri firmasına ait beyaz peynirlerde de yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Elmas Süt Ürünleri'nin Osmanlı marka taze az yağlı beyaz peynirinde yapılan analizde yağ oranı düşük çıktı. NVS Gıda ile Sütçübey Süt Ürünleri firmalarının tam yağlı beyaz peynirlerinde de aynı hilenin yapıldığı belirlendi.

Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Büyük Oyun! Hileli Peynirlerin İçinde Yok Yok - Resim : 3

Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Büyük Oyun! Hileli Peynirlerin İçinde Yok Yok - Resim : 4

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Taklit Tağşiş Peynir Tarım ve Orman Bakanlığı
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