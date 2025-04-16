Sırrı Süreyya Önder'le İlgili Başhekimden Açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi hastane başhekimi aktardı. Gerçek Gündem'e Önder'in henüz ameliyathaneden çıkmadığını ve ilerideki sürece dair konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

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Sırrı Süreyya Önder'le İlgili Başhekimden Açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde aort anevrizması geçirdi. İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan Önder, acil ameliyata alındı. Önder'le ilgili son durumu hastane başhekimi açıkladı.

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'a konuşan hastane başhekimi Dr. Tolga Dönmez, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı:

"Sırrı bey halen masada. Ameliyat kapatılmış değil. Kendisi pompadan halen ayrılmış değil. Beyinde ya da vücutta bir hasara dair konuşmak için çok erken. Kendisi çok ağır koşullarda hastanemize geldi. Şu aşamayı atlatmadan ilerdeki sürece dair yorum yapmak doğru olmaz."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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