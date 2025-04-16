Sırrı Süreyya Önder'le İlgili DEM Parti'den Açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder aort anevrizması geçirdi. İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alınan Önder'in operasyonu sona erdi. Önder'in, kalp istenilen düzeyde çalışmadığı için ameliyathanede tutulacağı öğrenildi.



TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde aort anevrizması geçirdi. İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde ameliyata alınan Önder'in sağlık durumuyla ilgili son durumu DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan açıkladı.

Önder'in henüz ameliyattan çıkmadığını söyleyen Doğan, umutlu bekleyişlerini sürdürdüklerini belirtti.

'AMELİYAT HENÜZ BİTMEDİ'

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın hastane önünde yaptığı açıklama şöyle:

"Gözü, gönlü, kulağı burada olan Türkiye halklarına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in durumunu. Size iyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz. Şu ana kadar doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok bizlerde. Görüyoruz ki merak ediliyor. Bundan sonraki süreç yoğun olacak. Bundan sonraki süreçle ilgili merak ve soruları gidermek için buluştuk. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Doktorlar yaptıkları açıklamada uzun bir süre öngördüklerini söylemişlerdi. Ameliyat henüz bitmedi. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Doktorlar gerekli açıklamayı yapacaktır.

'ZOR ZAMANLARIN İNSANI'

Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı, yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır zamanlarda da çok büyük sorumluluklar üstlenmiş bir insan. Dolayısıyla bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz ve umudumuz bu yönde. Ameliyatın bitmemiş olması işlerin iyi gitmediğinin göstergesi değil. Uzun sürmesi bekleniyordu zaten, zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz büyük bir umutla bekliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi