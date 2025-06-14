Bodrum, Alaçatı, Antalya Değil! Yeni Maldivler ve Santorini Artık Burası! Her şey Sudan Ucuz
Ege Denizi’nin Türkiye’ye en yakın adalarından biri olan Eşek Adası (Agathonisi), doğal dokusu bozulmamış yapısı, güneş enerjisiyle çalışan altyapısı ve sakin atmosferiyle huzur arayan tatilciler için eşsiz bir rotası oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bodrum, Alaçatı, Antalya Değil! Yeni Maldivler ve Santorin artık Eşek Adası (Agathonisi) oldu. Eşek Adası, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte, kalabalıktan uzak, huzurlu, ucuz ve doğayla iç içe bir tatil arayanların gözdesi haline gelen gizli bir cennet olarak öne çıkıyor. Ege Denizi’nin saklı güzelliklerinden biri olan bu ada, berrak denizi, koyları ve dingin atmosferiyle adeta büyülüyor.
KALABALIKTAN UZAK, SESSİZ, SADE VE UCUZ
Türkiye kıyılarına sadece birkaç deniz mili uzaklıkta yer almasına rağmen hâlâ birçok kişi tarafından keşfedilmemiş olan Eşek Adası, ismini bir zamanlar özgürce dolaşan yaban eşeklerinden alıyor. Elektriğin güneş panelleriyle sağlandığı, doğal dokunun korunduğu adada teknoloji geri planda kalıyor. Bu da doğayla baş başa kalmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.
BERRAK DENİZİ VE KOYLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Adanın en dikkat çekici yönlerinden biri de tertemiz denizi ve el değmemiş koyları. Burada denize girmek adeta bir arınma hissi yaratıyor. Küçük balıkçı köylerini andıran yerleşimi, taze deniz ürünleri sunan lokantaları ve yürüyüş rotalarıyla Eşek Adası, doğayla bütünleşmek isteyenler için biçilmiş kaftan.
FOTOĞRAF TUTKUNLARINA EŞSİZ MANZARALAR
Sade ama etkileyici manzaraları ile fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çeken ada, gün batımında sunduğu kartpostal gibi görüntülerle hafızalara kazınıyor. Sessizlik, dinginlik ve sadelik arayanlar için burası adeta Ege’nin ortasında unutulmaz bir sığınak.
EŞEK ADASI'NA NASIL GİDİLİR?
Didim ve Kuşadası’ndan Tekne Turları: Yaz aylarında Türkiye’den düzenlenen günübirlik tekne turları ile adaya ulaşım sağlanabiliyor. Bu geziler sabah saatlerinde başlıyor ve adada kısa bir keşif molası verildikten sonra aynı gün dönüş yapılıyor. Ancak giriş için Schengen vizesi gerekiyor.
Yunan Adaları Üzerinden Feribotla Geçiş: Samos ya da Patmos gibi yakın Yunan adalarından kalkan yerel feribotlarla Agathonisi’ye ulaşmak mümkün.
Özel Yat ya da Tekneyle Ulaşım: Kendi teknesiyle seyahat edenler için ada oldukça popüler bir durak. Ancak çıkış Türkiye’den, giriş Yunanistan’dan yapılmalı ve kıyı güvenliği kurallarına uyulmalı.
EGE’NİN SESSİZ CENNETİ: KEŞFETMEK İÇİN GEÇ KALMAYIN
Turizm baskısından uzak, doğallığını koruyan ender noktalardan biri olan Eşek Adası, tatilde huzur arayanların yeni favorisi olmaya aday. Kalabalıktan uzaklaşıp ruhunu dinlendirmek isteyenler için bu küçük ama büyüleyici ada keşfedilmeyi bekliyor.