Bodrum, Alaçatı, Antalya Değil! Yeni Maldivler ve Santorini Artık Burası! Her şey Sudan Ucuz

EŞEK ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Didim ve Kuşadası’ndan Tekne Turları: Yaz aylarında Türkiye’den düzenlenen günübirlik tekne turları ile adaya ulaşım sağlanabiliyor. Bu geziler sabah saatlerinde başlıyor ve adada kısa bir keşif molası verildikten sonra aynı gün dönüş yapılıyor. Ancak giriş için Schengen vizesi gerekiyor.

Yunan Adaları Üzerinden Feribotla Geçiş: Samos ya da Patmos gibi yakın Yunan adalarından kalkan yerel feribotlarla Agathonisi’ye ulaşmak mümkün.

Özel Yat ya da Tekneyle Ulaşım: Kendi teknesiyle seyahat edenler için ada oldukça popüler bir durak. Ancak çıkış Türkiye’den, giriş Yunanistan’dan yapılmalı ve kıyı güvenliği kurallarına uyulmalı.

EGE’NİN SESSİZ CENNETİ: KEŞFETMEK İÇİN GEÇ KALMAYIN

Turizm baskısından uzak, doğallığını koruyan ender noktalardan biri olan Eşek Adası, tatilde huzur arayanların yeni favorisi olmaya aday. Kalabalıktan uzaklaşıp ruhunu dinlendirmek isteyenler için bu küçük ama büyüleyici ada keşfedilmeyi bekliyor.