Ünlü Makarna Markasında Böcek Artıkları Tespit Edildi! Tüketmeyin Çağrısı Yapıldı: Acilen Raflardan Toplatılıyor

Kanada genelinde satılan iki makarna çeşidi, içerdikleri böcek artığı nedeniyle geri çağrıldı. Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), yaptığı açıklamada tüketicileri hijyen riski konusunda uyardı ve söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Sağlık gıda
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Ünlü Makarna Markasında Böcek Artıkları Tespit Edildi! Tüketmeyin Çağrısı Yapıldı: Acilen Raflardan Toplatılıyor - Resim: 1

Geri çağırma kararı, Italian Food Canada Inc. tarafından üretilen Fiorfiore markasına ait iki farklı makarna türünde böcek kalıntılarına rastlanmasının ardından alındı. Denetimlerin ardından tespit edilen kontaminasyon, Kanada genelindeki satış noktalarına ulaştırılan ürünlerin toplatılmasına yol açtı.

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Ünlü Makarna Markasında Böcek Artıkları Tespit Edildi! Tüketmeyin Çağrısı Yapıldı: Acilen Raflardan Toplatılıyor - Resim: 2

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN DETAYLARI

Fiorfiore Spagetti – Durum Buğdayı İrmik Makarna

Ağırlık: 500 gram

Barkod (UPC): 8 11578 03400 3

Parti Kodu: 2026/07/02, L41846001A

Fiorfiore Linguine – Organik Durum Buğdayı İrmik Makarna

Ağırlık: 500 gram

Barkod (UPC): 8 10097 440654

Parti Kodu: 2026/07/15, L41976001A

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Ünlü Makarna Markasında Böcek Artıkları Tespit Edildi! Tüketmeyin Çağrısı Yapıldı: Acilen Raflardan Toplatılıyor - Resim: 3

TÜKETİCİLERE "TÜKETMEYİN, İADE EDİN" UYARISI

CFIA, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi, satılmaması, dağıtılmaması ve servis edilmemesi gerektiğini belirterek, tüketicilere açık bir uyarıda bulundu. Yetkililer, ürünlerin ya doğrudan çöpe atılması ya da satın alındığı mağazaya iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, bugüne kadar söz konusu ürünlerle ilişkili herhangi bir sağlık sorununun bildirilmediği de açıklandı. Ancak uzmanlar, potansiyel risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, tedbirli davranılması çağrısında bulunuyor.

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