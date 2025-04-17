Ünlü Makarna Markasında Böcek Artıkları Tespit Edildi! Tüketmeyin Çağrısı Yapıldı: Acilen Raflardan Toplatılıyor
Kanada genelinde satılan iki makarna çeşidi, içerdikleri böcek artığı nedeniyle geri çağrıldı. Kanada Gıda Denetleme Ajansı (CFIA), yaptığı açıklamada tüketicileri hijyen riski konusunda uyardı ve söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geri çağırma kararı, Italian Food Canada Inc. tarafından üretilen Fiorfiore markasına ait iki farklı makarna türünde böcek kalıntılarına rastlanmasının ardından alındı. Denetimlerin ardından tespit edilen kontaminasyon, Kanada genelindeki satış noktalarına ulaştırılan ürünlerin toplatılmasına yol açtı.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN DETAYLARI
Fiorfiore Spagetti – Durum Buğdayı İrmik Makarna
Ağırlık: 500 gram
Barkod (UPC): 8 11578 03400 3
Parti Kodu: 2026/07/02, L41846001A
Fiorfiore Linguine – Organik Durum Buğdayı İrmik Makarna
Ağırlık: 500 gram
Barkod (UPC): 8 10097 440654
Parti Kodu: 2026/07/15, L41976001A
TÜKETİCİLERE "TÜKETMEYİN, İADE EDİN" UYARISI
CFIA, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi, satılmaması, dağıtılmaması ve servis edilmemesi gerektiğini belirterek, tüketicilere açık bir uyarıda bulundu. Yetkililer, ürünlerin ya doğrudan çöpe atılması ya da satın alındığı mağazaya iade edilmesi gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, bugüne kadar söz konusu ürünlerle ilişkili herhangi bir sağlık sorununun bildirilmediği de açıklandı. Ancak uzmanlar, potansiyel risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, tedbirli davranılması çağrısında bulunuyor.