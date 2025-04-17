Ünlü Makarna Markasında Böcek Artıkları Tespit Edildi! Tüketmeyin Çağrısı Yapıldı: Acilen Raflardan Toplatılıyor

TÜKETİCİLERE "TÜKETMEYİN, İADE EDİN" UYARISI

CFIA, söz konusu ürünlerin tüketilmemesi, satılmaması, dağıtılmaması ve servis edilmemesi gerektiğini belirterek, tüketicilere açık bir uyarıda bulundu. Yetkililer, ürünlerin ya doğrudan çöpe atılması ya da satın alındığı mağazaya iade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, bugüne kadar söz konusu ürünlerle ilişkili herhangi bir sağlık sorununun bildirilmediği de açıklandı. Ancak uzmanlar, potansiyel risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, tedbirli davranılması çağrısında bulunuyor.