İstanbul Depreminde Son Durum Açıklandı: Bakan Kurum'dan Belediyelere Kritik Çağrı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağza gelirken bakanlar kameralar karşısına geçerek depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarında, belediyelere dikkat çeken bir çağrıda bulunurken, "Buradan milletimize ve özellikle deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum. İstanbul için her saniye değerli, vakit daralıyor. İstanbullu kardeşlerimiz hepimizden, siyaseti politikayı bir yana bırakmayı ve acilen bu işe odaklanmasını hepimizden beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ise, 6.2 büyüklüğündeki ana depremin ardından toplamda 266 artçı sarsıntı meydana geldiğini ifade ederken, "Şükürler olsun ki gelen rakamlar iyi. AFAD’ın açıklamasını aynen tekrar etmek değil meramım. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi bir şüphe varsa mutlaka 112’ye bildirilmesi ve tedbirin elden bırakılmamasını önleyici bir tedbir tavsiyesi olarak rica ediyoruz" açıklamasını yaptı.

'RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN' ÇAĞRISI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

266 artçı deprem kaydedildi.

Az önce arkadaşlarımızla birlikte 23 çalışma grup başkanları ve il müdürleriyle birlikte toplantı yaptık. 13.15’ten itibaren görev alan tüm arkadaşlarımıza İçişleri Bakanı olarak teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Şükürler olsun ki gelen rakamlar iyi. AFAD’ın açıklamasını aynen tekrar etmek değil meramım. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi bir şüphe varsa mutlaka 112’ye bildirilmesi ve tedbirin elden bırakılmamasını önleyici bir tedbir tavsiyesi olarak rica ediyoruz.

'SİYASET VE POLEMİĞE YER YOK'

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Hepimiz bir endişeye ve korkuya kapıldık. Çevre illerde de depremi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenabı Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu her türlü afetten muhafaza eylesin.

Deprem olur olmaz biz de hemen afet bölgesine doğru harekete geçtik. bakanlarımızla birlikte AFAD koordinasyon merkezine geçerek istişarelerimizi yaptık.

Depremin hemen ardından İstanbul başta olmak üzere, toplamda 1399 yapı ihbarı aldık. İhbar edilen binaları hızlı bir şekilde, tedbirleri almak, boşaltmak suretiyle incelemelerimizi yaptık. 7 binamız az hasarlı. Fatih’te metruk bir bina yıkıldı.

Hasar tespit personelimizin de önceliği ihbar edilen yerlere acilen gitmek. Bu manada saha çalışmalarına devam ediyoruz. Ekip sayısını 3 bine çıkaracağımızı ifade etmiştik. Gün içinde ekiplerimiz tüm İstanbul’da kamu binaları başta olmak üzere gidip tespit yapmak suretiyle incelemeleri gerçekleştiriyor olacağız.

28 bin 500 kamu binasına ilişkin hasar tespit çalışması başladı. Bunu da tedbir amaçlı yapıyoruz. Hükümetimizin depremle mücadele noktasında, gerek okul hastane gibi binalarda güçlendirmeyi her bakanlığımız kendi içerisinde yapıyor.

Yurtlarla alakalı herhangi bir hasar tespit edilmedi. Kamu binaları ve gelen ihbarları 4 gün içerisinde tamamlayıp sizleri bilgilendirmiş olacağız. Bir kez daha gördük ki başta İstanbul olmak üzere ülkemizin en büyük gerçeği depremdir.

Ülkemizin yüzde 70'i deprem bölgelerinde yaşamaktadır. Asrın felaketini hep birlikte yaşadık. 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Deprem geçtikten sonra 3-5 gün sonra deprem gerçeğini unutuyor ve bu gerek üzerinden hareket etmiyoruz. Biz hep söylüyoruz riskli bina öldürür. Riskli binada yaşamayalım gelin hep birlikte bu dönüşümü gerçekleştirelim dedik.

Kentsel Dönüşüm seferberliği başlattık. Bu çok önemli bir adımdı. Depremle mücadele konusunda bu adımı ortaya koymak çok değerliydi. O seferberlik kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Asla kaybedecek vaktimiz yok. Bu dönüşüm göz ardı edilecek bir durum değildir. Sorumluluk sahibi herkesin bilmesi gerekir ki, İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır. İstanbul'daki yapı stokunun bir saniye bile kayba tahammülü yoktur.

Biz Bakanlık olarak 39 ilçemizde 365 ayrı alanda dönüşüm çalışmalarına devam ediyoruz.

Bir taraftan dönüşüm yaparken, bir taraftan da dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut projeleri yapıyoruz.

Söz verdiğimiz, evi olmayan vatandaşlara teslim edeceğiz, İstanbul'daki deprem riskini bertaraf edeceğimiz 44 bin 610 konutumuzun inşasına da devam ediyoruz.

TOKİ binalarında bir tane vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Bu süreci bilim insanlarımızın görüşü doğrultusunda yürütüyor olacağız.

Bu da yetmez biliyoruz daha kararlı olacağız. Daha sağlam projeleri yapmak mecburiyetindeyiz.

2023 Mayısında İstanbul'un dönüşümü adına tarihi bir kampanyayı müjdeledi Cumhurbaşkanımız. Bu kampanya kapsamında da 41 bin konut dönüşüm kapsamına alındı. 21 bin konut da bu kapsamda dönüşmekte.

BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPTI

Buradan milletimize ve özellikle deprem dönüşümünden doğrudan sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum. İstanbul için her saniye değerli, vakit daralıyor. İstanbullu kardeşlerimiz hepimizden, siyaseti politikayı bir yana bırakmayı ve acilen bu işe odaklanmasını hepimizden beklemektedir.

16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde, siyasete ve polemiğe yer yoktur. Burada polemik yapılmaz. İstanbul'da yaşamayı hak eden milyonlara karşı hep birlikte el ele vermenin zamanıdır. Şunu asla unutmayalım.

Ufak hasarlarla bu depremi atlatıyoruz. Bu şehirde yaşamak ne kadar güzelse onu korumak onu güzelleştirmek de o kadar kıymetli bir vazifedir. Gelin bugün hep birlikte el ele verelim. Siyaseti bir tarafa koyalım İstanbul için kurtarma seferberliğini herkes başlatsın ve bu seferberliği hep birlikte başlatalım.

İstanbul'u hep birlikte kurtaralım ve bu acıları bir daha yaşamayalım diyorum: Cumhurbaşkanımız verilmesi gereken her desteği vermektedir.

Az önce Büyükşehir Başkanvekilimizle de istişare ettik. Bu sorumluluğu hep birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor.

'YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu ikincil yaralanmalarla başvuran hastalarla birlikte 60 hastamız bulunmakta. Hastalarımızın tedavileri devam etmekte. Sağlık durumları iyi hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

İstanbul depremiyle ilgili bütün hizmetleri sunan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Özellikle İstanbul gibi deprem riski olan şehirlerde, deprem öncesinde depremde nasıl davranacakları konusunda bilinçli olmalarını söylemek istiyorum.

İnsan gücümüz ve fiziki gücümüz İstanbul'daki depreme hazır. Sağlık sistemimiz depreme hazır. Ancak toplumun hazır olması gerekiyor. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor.

'YEREL YÖNETİM, DEVLET, MİLLET İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ'

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletimizden istirhamımız bakanlarımızın açıklamalarına riayet etmeleridir. Resmi açıklamaları dikkate almalarıdır. Bunun dışındaki söylemleri dikkate almamaları önem arz etmektedir. Böyle zamanlarda doğru bilgiye ulaşmanın yolu budur.

Dezenformasyon çok olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bakanlarımız, resmi kurumlarımız belli aralıklarla vatandaşlarımızı bilgilendirmektedir. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. 22 yıldır bu konuda, ne zaman büyük sorunla karşılaşsak devleti tam kapasite çalıştırmak konusunda tecrübeye sahibiz.

AFAD çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum.

Belediyeler, merkezi yönetim bu konuda el birliği ile çalışmalarını sürdürüyor. Bundan sonraki çalışmalarda da tam mutabakatla bu sorunun Türkiye'nin gündeminden çıkarılarak çözüme kavuşturulması gerekir.

Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu sorunun farkındalığını artırarak ama alınması gereken tedbirleri ertelemeyerek, yerel yönetim, devlet millet iş birliği içerisinde çözüme ulaştırmaya çalışacağız.

Kaynak: Haber Merkezi