İstanbul İçin Tahliye Planı Açıklandı: 23 Nokta Belli Oldu, İşte AFAD'ın İstanbul Planı

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, olası büyük bir sarsıntıya karşı hazırlanan tahliye planları yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, AFAD ve diğer ilgili kurumların iş birliğiyle oluşturulan bu kapsamlı plan, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre şekillendirildi. Amaç, 16 milyonluk megakentin hızlı ve düzenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak.​

TAHLİYE NOKTALARI VE ULAŞIM YOLLARI BELİRLENDİ

Plan kapsamında, İstanbul genelinde 23 stratejik tahliye noktası belirlendi. Bu noktalar, kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım ağlarıyla entegre edilerek vatandaşların güvenli bir şekilde şehir dışına sevk edilmesi hedefleniyor.​

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE NOKTALARI

Deniz ulaşımı için altı ana iskele tahliye sürecine dahil edildi:​

Sirkeci Feribot İskelesi

Yenikapı Deniz Otobüs Terminali

Pendik Hızlı Feribot İskelesi

İstinye İskelesi

Harem Feribot İskelesi

Zeytinburnu Zeyport Limanı​

Bu iskelelerden Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik'e ait deniz araçlarıyla tahliyeler gerçekleştirilecek. ​

DEMİRYOLU VE KARAYOLU TAHLİYELERİ

Demiryolu tahliyeleri için Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla tren istasyonları aktif hale getirilecek. Karayolu ulaşımında ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem otogarları tahliye merkezleri olarak planlandı. Vatandaşların bu merkezlere ulaşımı için ring seferleri düzenlenecek. ​

HAVAYOLU TAHLİYESİ

Havayolu ulaşımı da tahliye planında yer alıyor. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliye sürecine destek verecek. Bu sayede şehir dışına çıkmak isteyenler için tüm ulaşım modları entegre biçimde devreye alınacak. ​

ÖNCELİKLİ TAHLİYE PLANI

AFAD'ın planında, engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar öncelikli tahliye grupları olarak belirlendi. Yerel yönetim ekipleri ve güvenlik birimleri, tahliye sürecinde vatandaşlara rehberlik edecek. ​

DESTEK İLLER

İstanbul'dan tahliye edilen vatandaşların geçici olarak yerleştirileceği iller iki grup halinde sınıflandırıldı:​

Birinci grup iller: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri

İkinci grup iller: Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan​

UZMANLAR NE DİYOR?

Deprem uzmanları, bu tahliye planlarının sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguluyor. Planların halkla şeffaf bir şekilde paylaşılması, düzenli tatbikatlarla test edilmesi ve güncellenmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi halde, büyük bir deprem anında yaşanabilecek kaotik durumların önüne geçmek mümkün olmayabilir.​