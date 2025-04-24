İstanbul İçin Tahliye Planı Açıklandı: 23 Nokta Belli Oldu, İşte AFAD'ın İstanbul Planı

Merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul için uzun süredir hazırlıkları devam eden tahliye planları yeniden gündeme geldi. Olası 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna göre hazırlanan plan, AFAD tarafından devreye alındı. İşte 16 milyon İstanbullu için düşünülen tahliye planı...

Son Güncelleme:
İstanbul İçin Tahliye Planı Açıklandı: 23 Nokta Belli Oldu, İşte AFAD'ın İstanbul Planı

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, olası büyük bir sarsıntıya karşı hazırlanan tahliye planları yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, AFAD ve diğer ilgili kurumların iş birliğiyle oluşturulan bu kapsamlı plan, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre şekillendirildi. Amaç, 16 milyonluk megakentin hızlı ve düzenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak.​

TAHLİYE NOKTALARI VE ULAŞIM YOLLARI BELİRLENDİ

Plan kapsamında, İstanbul genelinde 23 stratejik tahliye noktası belirlendi. Bu noktalar, kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşım ağlarıyla entegre edilerek vatandaşların güvenli bir şekilde şehir dışına sevk edilmesi hedefleniyor.​

İstanbul İçin Tahliye Planı Açıklandı: 23 Nokta Belli Oldu, İşte AFAD'ın İstanbul Planı - Resim : 1

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE NOKTALARI

Deniz ulaşımı için altı ana iskele tahliye sürecine dahil edildi:​

Sirkeci Feribot İskelesi

Yenikapı Deniz Otobüs Terminali

Pendik Hızlı Feribot İskelesi

İstinye İskelesi

Harem Feribot İskelesi

Zeytinburnu Zeyport Limanı​

Bu iskelelerden Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik'e ait deniz araçlarıyla tahliyeler gerçekleştirilecek. ​

İstanbul İçin Tahliye Planı Açıklandı: 23 Nokta Belli Oldu, İşte AFAD'ın İstanbul Planı - Resim : 2

DEMİRYOLU VE KARAYOLU TAHLİYELERİ

Demiryolu tahliyeleri için Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla tren istasyonları aktif hale getirilecek. Karayolu ulaşımında ise Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem otogarları tahliye merkezleri olarak planlandı. Vatandaşların bu merkezlere ulaşımı için ring seferleri düzenlenecek. ​

HAVAYOLU TAHLİYESİ

Havayolu ulaşımı da tahliye planında yer alıyor. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tahliye sürecine destek verecek. Bu sayede şehir dışına çıkmak isteyenler için tüm ulaşım modları entegre biçimde devreye alınacak. ​

İstanbul İçin Tahliye Planı Açıklandı: 23 Nokta Belli Oldu, İşte AFAD'ın İstanbul Planı - Resim : 3

ÖNCELİKLİ TAHLİYE PLANI

AFAD'ın planında, engelli bireyler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar öncelikli tahliye grupları olarak belirlendi. Yerel yönetim ekipleri ve güvenlik birimleri, tahliye sürecinde vatandaşlara rehberlik edecek. ​

DESTEK İLLER

İstanbul'dan tahliye edilen vatandaşların geçici olarak yerleştirileceği iller iki grup halinde sınıflandırıldı:​

Birinci grup iller: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri

İkinci grup iller: Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan​

UZMANLAR NE DİYOR?

Deprem uzmanları, bu tahliye planlarının sadece kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguluyor. Planların halkla şeffaf bir şekilde paylaşılması, düzenli tatbikatlarla test edilmesi ve güncellenmesi gerektiği belirtiliyor. Aksi halde, büyük bir deprem anında yaşanabilecek kaotik durumların önüne geçmek mümkün olmayabilir.​

Son Güncelleme:
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki Depremlerin Ardından İlk Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki Depremlerin Ardından İlk Açıklama
AKOM 'Acil' Koduyla Toplandı: Açıklama Geldi AKOM 'Acil' Koduyla Toplandı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Daha Fazla Dayanamadı! Şubelerine Peş Peşe Kilit Vurdu Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Şubelerine Peş Peşe Kilit Vuruyor
Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu