Bakanlık Duyurdu! Hepsinin Son Kullanma Tarihi Geçmiş, Tam 23 Ton...

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, insan sağlığına yönelik tehlike oluşturan gıda ürünlerini ve ticari ürünleri liste liste açıklamaya devam ederken, vatandaşın dışarıdan satın aldığı herhangi bir ürüne karşı güveni ciddi şekilde zayıfladı. Toplumda gıda endişesi dibe vurmuşken, bakanlıktan yeni bir bildirim daha geldi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bir açıklama yayımlayarak gıda güvenliği için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum, son olarak Sakarya'da bir süt işletmesine yönelik gerçekleştirilen denetim çalışmasında son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildiğini duyurdu.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Söz konusu peynirlere 5996 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandığı bildirilirken, ürünlerin kontrol görevlisi ekiplerinin gözetiminde katı atık tesisinde imha edildiği açıklandı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bu bildirimi sonrasında vatandaşlara bakanlık uyarılarını takip etme konusunda hatırlatma yapıldı.

Bu kadar büyük miktarda peynirin bozulmuş bir şekilde piyasada dağıtılmasına son anda engel olunmasıyla sosyal medyada kullanıcılar, gıda güvenliğine ilişkin endişelerini bir kez daha dile getirdi. Vatandaşlar, ilgili bakanlıklara denetimi sıkılaştırma ve piyasada dolaşıma girmiş ürünleri de daha sıkı takip etme çağrısı yaptı.

TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNÜN ZARARLARI

Ürünlerde belirtilen son kullanma tarihi geçtikten sonra gıda ürünlerinde bakteri ve diğer mikroorganizmalar hızla yayılabilir. Böyle bir durum da gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Özellikle et, süt ürünleri ve hazır gıdalar gibi hızla bozulmaya müsait ürünlerde son tüketim tarihine çok dikkat edilmesi gerekir.