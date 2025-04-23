Kırmızı Işığı İhlal Eden Cip Motosiklete Çarptı

Kaza, D-100 karayolunun sanayi kavşağı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Gülhayat K. kontrolündeki 14 GM 128 plakalı Honda marka cip, kırmızı ışıkta durmayarak geçiş yaptı. Bu esnada kendisine yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen Tayyar Ö. idaresindeki 10 ALZ 893 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet, sol şeritte ilerleyen İsmail A.’nın kullandığı 14 AAH 427 plakalı Fiat marka otomobilin üzerine devrildi. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Tayyar Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle 3 araçta da maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA