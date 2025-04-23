Ağrı’nın İlçesini Dolu Vurdu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde birden bastıran dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağışla, cadde ve sokaklar beyazlar altında kaldı.

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Ağrı’nın İlçesini Dolu Vurdu

Diyadin ilçesinde öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Trafikte aksamalar meydana gelirken, bazı araç sürücüleri yolda hareket etmekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede önümüzdeki günlerde benzer yağışların görülebileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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