Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Deprem Tepkisi: Artık Laf Değil Taş Üstüne Taş Koyma Zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından yöneltilen tepkilere sert yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı, muhalefet için "Deprem gibi hepimizi sarsan konuların günlük siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Fırsatçıları da vicdana davet ediyoruz" dedi.

"Kentsel dönüşüme odaklanmalıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma vaktidir. Tüm enerjimizi yapı stokumuzu yenilemeye harcamalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye. 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde Çalışıyoruz. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz.

MUHALEFETE TEPKİ

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz.

Deprem gibi hepimizi etkileyen konuları günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesi asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlada hiç kimse ile tartışmaya girmek istemiyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana davet ediyoruz.

Bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir.

Artık laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyma vaktidir. Tüm enerjimizi yapı stokumuzu yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız."

Kaynak: Haber Merkezi