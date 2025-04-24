DEVA'dan AKP'ye Enflasyon Tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik sıkıntılara dair değerlendirmelerde bulunurken, “AK Parti sebep, enflasyon sonuçtur” yazılı bir pankart tuttuğu gerekçesiyle tutuklanan tekstil işçisine dair de konuştu.

‘AK PARTİ SEBEP, ENFLASYON SONUÇTUR’ PANKARTINA TUTUKLAMA

Konuşma yaptığı esnada aynı içerikli bir pankart da açan Ekmen, 19 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde konuşma yaptığı esnada bir tekstil işçisinin “AK Parti sebep, enflasyon sonuçtur” pankartı açması gerekçesiyle 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını hatırlattı.

Ekmen, savcı ve hakimlere seslenerek “Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik buhranın; özellikle enflasyonun AK Parti’nin ekonomi politikalarından bağımsız olduğunu mu düşünüyor?” ifadelerini kullandı.

‘DERHAL SERBEST BIRAKILSIN’

Sözlerine devam eden Ekmen, “Yoksa bu sözün, artık dokunulmaz ve layüsel ilan edilen Sayın Cumhurbaşkanı’nın huzurunda ifade edilmiş olmasını mı büyük bir suç ve büyük bir günah olarak değerlendiriyorlar?” şeklinde konuşurken, pankart açtığı gerekçesiyle tutuklanan tekstil işçi vatandaşın derhal serbest bırakılmasının hukuk devleti ilkesinin ve ifade özgürlüğünün gereği olduğunu belirtti.

‘ENFLASYONUN ASIL SEBEBİ AK PARTİ’NİN EKONOMİ POLİTİKALARI’

Sözlerinin devamında ekonomik krize yol açan nedenlere de değinen Ekmen, 2018 yılında hayata geçirilen Başkanlık Sistemi ile birlikte Merkez Bankası’nın rezervlerinin eritilmesi ve enflasyon-faiz sarmalında yürütülen deneysel politikaların acı sonuçlarını hep birlikte yaşadıklarına dikkat çekti.

Ekmen, bugünkü enflasyonun asıl sebebinin AKP’nin ekonomi politikaları, Başkanlık Sistemi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben bir ekonomistim” diyerek dünya tarihinde benzeri görülmemiş uygulamalara imza atması değilse nedir ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.