Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ABD'de Dikkat Çeken 'Enflasyon' Sunumu: 'Düşüş Sürüyor Ancak Riskler Canlı'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Fatih Karahan, ABD'de 'Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü' başlığıyla bir sunum yaptı. Karahan bu sunumunda Türkiye'deki enflasyona, para politikasına ve politika faizine ilişkin konuştu.

Dolarizasyon risklerinin 'kararlı ve sıkı bir politika duruşuyla' sınırlandırıldığını belirten Karahan, "Para politikası aktarımı son bir yılda önemli ölçüde iyileşmiştir. Enflasyon düşüşü devam ediyor, ancak riskler canlı" dedi.

'FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SÜRDÜRÜLECEK'

Karahan, dezenflasyon sürecinin güçlendiğini ifade ederek, bu süreçten sonrası için ise maliye politikalarını işaret etti ve dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağını söyledi. "Sıkı para politikası duruşu, enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecektir" diyen Karahan, sıkı para politikası duruşunun enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini belirtti.

'ENFLASYONDA KALICI BİR BOZULMA GÖRÜLÜRSE...'

Politika faizinin beklenen ve gerçekleşen enflasyonu ve altında yatan eğilimi dikkate alarak belirleneceğini dile getiren Karahan, "Kurul, politika faizini enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde ayarlayacaktır. Enflasyonda önemli ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi