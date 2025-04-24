Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ABD'de Dikkat Çeken 'Enflasyon' Sunumu: 'Düşüş Sürüyor Ancak Riskler Canlı'

ABD'de bir dizi temaslarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yaptığı sunumda Türkiye'deki para politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, "Para politikası aktarımı son bir yılda önemli ölçüde iyileşmiştir. Enflasyon düşüşü devam ediyor, ancak riskler canlı" dedi.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ABD'de Dikkat Çeken 'Enflasyon' Sunumu: 'Düşüş Sürüyor Ancak Riskler Canlı'

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Fatih Karahan, ABD'de 'Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü' başlığıyla bir sunum yaptı. Karahan bu sunumunda Türkiye'deki enflasyona, para politikasına ve politika faizine ilişkin konuştu.

Dolarizasyon risklerinin 'kararlı ve sıkı bir politika duruşuyla' sınırlandırıldığını belirten Karahan, "Para politikası aktarımı son bir yılda önemli ölçüde iyileşmiştir. Enflasyon düşüşü devam ediyor, ancak riskler canlı" dedi.

'FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SÜRDÜRÜLECEK'

Karahan, dezenflasyon sürecinin güçlendiğini ifade ederek, bu süreçten sonrası için ise maliye politikalarını işaret etti ve dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağını söyledi. "Sıkı para politikası duruşu, enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecektir" diyen Karahan, sıkı para politikası duruşunun enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini belirtti.

'ENFLASYONDA KALICI BİR BOZULMA GÖRÜLÜRSE...'

Politika faizinin beklenen ve gerçekleşen enflasyonu ve altında yatan eğilimi dikkate alarak belirleneceğini dile getiren Karahan, "Kurul, politika faizini enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde ayarlayacaktır. Enflasyonda önemli ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş Memur ve Memur Emeklisi için Net Oran verdi! Beklenti Büyükİsa Karakaş Memur ve Memur Emeklisi için Net Oran verdi! Beklenti BüyükEkonomi

Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı!Bankaların Mevduat Yarışı Hararetlendi: 2 Milyon TL’nin Kazancı Fırladı!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası Fatih Karahan Enflasyon Faiz ABD
Son Güncelleme:
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz Güncel Fiyat Tablosu Açıklandı! Tüp Fiyatlarına Zam Geldi mi? Aygaz, Bizimgaz ve İpragaz Güncel Fiyat Tablosu Açıklandı! Tüp Fiyatlarına Zam Geldi mi?
Bakan Şimşek, ABD'li Mevkidaşı Bessent ile Görüştü Bakan Şimşek, ABD'li Mevkidaşı Bessent ile Görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı Tekfen Holding İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat 2 Uzmandan Dikkat Çeken Altın Uyarısı: Gram Altın ve Ons Altını Olacaklar Dikkat
Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Daha Fazla Dayanamadı! Şubelerine Peş Peşe Kilit Vurdu Türkiye'de de Şubeleri Vardı: Ünlü Kahve Zinciri Şubelerine Peş Peşe Kilit Vuruyor
Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu Gram Altın, Çeyrek Altını Olanlar Dikkat: Altında 49 Yıl Sonra Bir İlk! Kimse Beklemiyordu
İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı İstanbul Depreminden Sonra Satılık ve Kiralık Ev Fiyatları Uçtu! Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı