DEVA'dan 23 Nisan'da 'Çocuk Yoksunluğu' Çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken TÜİK'in Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu 2024 Yılı Araştırması'na dair de açıklamalarda bulundu.

‘ÇOCUKLAR İNSAN ONURUNA YAKIŞIR ŞEKİLDE YAŞAMAYI HAK EDİYOR’

TBMM’nin açılışının milletin bağımsızlığına ve egemenliğine giden yolda atılmış adımlardan biri olduğuna dikkat çekerek TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladıklarını ifade etti.

Ekmen, “Özellikle Millî Mücadele'nin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Anadolu'nun dört bir yanından gelerek Birinci Meclis'e omuz veren tüm mebusları saygı ve rahmetle anıyorum. Çocuklarımız yılda bir bayramlarla anılmayı değil, her gün insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamayı hak ediyor" şeklinde konuştu.

'ÇOCUK YOKSULLUĞU DERİNLEŞİYOR'

Ekmen, konuşmasında çocuk yoksulluğu hakkında TBMM’ye verdiği araştırma önergesini hatırlatarak, TÜİK’ün raporunda açıklanan verilere göre yaklaşık her 10 aileden 1’inin çocuklarına yeni giysiler alamadığını, 4 aileden 1’inin çocuklarına düzenli olarak et, tavuk ve balık tükettiremediğini, yine 10 aynı aileden 1’i meyve ve sebze sunamadığını; yılda bir 2 çift ayakkabı alamadığını, 5 aileden 1’nin hafta sonu tatiline gidemediğini ve 8 aileden 1’inin evinde oyuncak olmadığına dikkat çekti.

‘İKTİDARI POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ’

Çocuklara hayatı bayram etmeleri gerektiğini ancak TÜİK verilerinin rakamları küçülterek dahi olsa bir gerçeği ortaya koyduğunu belirterek; “İktidarı, ekonomik buhranda en çok zarar gören kadın ve çocuklara ilişkin politikalarını bu bayram vesilesiyle gözden geçirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.