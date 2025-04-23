Bakan Uraloğlu’ndan Şam’da Kritik Temaslar

Bakan Abdülkadir Uraloğlu, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhed Salibi ile Şam’da bir araya geldi. Uraloğlu gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada Eşhad Salibi ile yapılan görüşmede, Suriye’de sivil havacılığın yeniden kurularak uluslararası standartlara erişilebilmesi için gereken iş birliği alanlarının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, iki ülke arasındaki karşılıklı uçuşların düzenlenmesi ve mevcut seferlerin artırılması konusunda var iş birliğine vurgu yapıldığı da ifade edildi.

Kaynak: ANKA