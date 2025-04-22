Bakan Uraloğlu, Suriyeli Mevkidaşı Bedir ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam temasları kapsamında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile görüştü.

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Bakan Uraloğlu, Suriyeli Mevkidaşı Bedir ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Şam temasları kapsamında Şam Uluslararası Havalimanına gelen Bakan Uraloğlu, iki günlük ziyareti kapsamında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgenin özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, lojistik iş birliği ve bölgesel bağlantı projeleri değerlendirildi. Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki komşu ülke olarak ortak bir gelecek inşa etmek adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İHA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Suriye
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