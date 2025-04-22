Ankara'da Sağanak Alarmı! Saat Verildi
Ankara Valiliği, bugün için kritik bir uyarı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada 2 saat içinde Ankara ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
Ankara Valiliği resmi sosyal medya hesabından tüm Ankaralıları yakından ilgilendiren bir uyarı yayınladı. Ankara ve çevresinde 2 saatlik periyodda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı. Valilik, vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı.
'TEDBİRLİ OLUN'
Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 22, 2025
Ankara'da Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat❗️
Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/Ez4fZ3sVzL
Kaynak: Haber Merkezi