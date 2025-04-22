Ankara'da Sağanak Alarmı! Saat Verildi

Ankara Valiliği resmi sosyal medya hesabından tüm Ankaralıları yakından ilgilendiren bir uyarı yayınladı. Ankara ve çevresinde 2 saatlik periyodda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı. Valilik, vatandaşları tedbir almaları konusunda uyardı.

'TEDBİRLİ OLUN'

Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara'da Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışa Dikkat❗️



Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/Ez4fZ3sVzL — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi