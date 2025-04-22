Mahkeme Tahliyesine Hükmetti! 5 Ay Sonra Evsiz Kalacak Olan Emine Teyze Gözyaşlarıyla Yardım İstedi

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 75 yaşındaki Emine Karakaya, 10 sene önce temizliğe gittiği evde 2. kattan düşerek gözlerinden hasar aldı. 7 yıl önce görme kabiliyetini kaybeden Karakaya, bunun üzerine Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde torunu Elif ile birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Karakaya'nın kızı Durdane Zevkirlioğlu da annesi ve yeğeninin yanına gelerek, onların bakımını üstlendi.

'KİRAYI ÖDEYEMEYİZ'

Devletten 4 bin 600 TL 65 yaş aylığı alan Emine Karakaya'nın ev sahibi R.K., geçtiğimiz sene kirayı 2 bin 500 liraya yükseltti. Karakaya'nın kızı Durdane Zevkirlioğlu, "Bizim bunu ödeyecek durumumuz yok. Sadece annemin aylığıyla geçiniyoruz. 2 bin liradan fazla ödeyemeyiz" diyerek, ev sahibinin banka hesabına her ay 2 bin lira kira yatırdı.

MAHKEME TAHLİYEYİ ONADI

Ev sahibi R.K. ise Emine Karakaya'ya tahliye davası açtı. Mahkeme tarafından atanan bilirkişi, eve aylık 5 bin lira kira değeri biçti ve geriye dönük eksik ödenen kira bedeli olarak 56 bin lira ev sahibine ödenmesine karar vererek, tahliyeye hükmetti.

'KAFAMI SOKACAK EV İSTİYORUM'

Mahkeme, Emine Karakaya'ya 5 ay verdi. 5 ay sonra evden çıkartılacak yaşlı kadın gözyaşlarıyla yardım istedi. Emine Karakaya, "Her günüm ağlamakla geçiyor. Tek göz bir oda olsun kafamı sokacak bir ev istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Nereye gideceğiz, bilmiyorum. Evden çık diyorlar. Ev kirasını sürekli arttırıyorlar. Ev sahibi evden çıkartıyor bizi. Bir tek 65 yaş aylığı alıyorum, başka bir gelirim yok. Evden çıkartmaya çalışıyor, nereye giderseniz gidin diyorlar" şeklinde konuştu.

'5 AY SONRA SOKAKTA KALACAĞIZ'

Annesine bakan Durdane Zevkirlioğlu ise, "Annem sadece 4 bin 600 lira 65 yaş aylığı alıyor. Ben çalışamıyorum, başka bir gelirimiz yok. Tahliye davası açılmış ve kazanmış. Ayrıca 56 bin lira eksik kira yatırdığımız için borç kararı verdiler. 56 bin lirayı ödemeyi bırakalım başka ev tutacak gücümüz bile yok. 5 ay sonra başka ev bulamazsak sokakta kalacağız" dedi.

Kaynak: İHA