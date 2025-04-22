Bitlis'te Kargo Aracı Takla Attı: 4 Kişi Yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinden Hizan'a kargo dağıtımı için yola çıkan Yurtiçi Kargo firmasına ait araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Sabah saat 09.00 sularında Tatvan-Hizan kara yolundaki Arpet Şelalesi yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz açıklanmazken, kontrolden çıkan kargo aracı yoldan savrularak devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların 2'si Bitlis Devlet Hastanesi'ne, diğer 2'si ise Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yağışlı hava koşullarında dikkatli sürüş uyarısı bir kez daha gündeme geldi.

Kaynak: İHA