CHP’li Ömer Fethi Gürer’den Ali Erbaş’a ‘Kurban’ Tepkisi! ‘Diyanet İşleri Başkanı Açıklasın’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi vekâletle kurban kesim bedelini 13.500 TL, yurt dışını ise 5.450 TL olarak duyurmuştu. CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı için açıklanan kurban vekâlet ücretlerine tepki gösterdi.

Diyanet’in açıkladığı fiyatların gerçeklikle bağdaşmadığını vurgulayan Fethi Gürer, “13.500 liraya bir kurbanlık varsa, Diyanet İşleri Başkanı bunun yerini açıklasın, vatandaşlarımız oradan alsın” diyerek fiyatları eleştirdi. Besiciler ile görüştüğünü ifade eden Gürer, kurbanlık fiyatlarının 25 bin TL’nin altında olmayacağını vurguladı. Gürer, “Bu durumda, Diyanet’in açıkladığı fiyatlar hangi gerçeklere dayanıyor?” dedi.

'DİYANET BAŞKANI YERİNİ AÇIKLASIN'

Mevcut ekonomik koşullarda özellikle emekli ve asgari ücretli vatandaşların kurban kesmesinin imkânsız hale geldiğini dile getiren Gürer, en düşük emekli maaşının 14. bin 469 TL, asgari ücretin ise brüt 26 bin 5 TL olduğu bir dönemde, kurban fiyatlarının ulaşılamaz seviyelere çıktığının altını çizdi. Gürer, “Emekli vatandaşlarımız ve asgari ücretle geçinen yurttaşlarımız için kurban kesmek bir hayal oldu. Diyanet, açıkladığı bu fiyatlar gerçeklikten çok uzak olduğu için bir kıymeti yok. Eğer bu fiyata kurban bulunabiliyorsa, Diyanet bunun yerini açıklasın ki vatandaşlarımız da bir nebze olsun rahatlasın, gidip oradan kurban alarak dini vecibelerini gerçekleştirme mutluluğuna erişsinler” sözleriyle Diyanet’in açıklamasına tepki gösterdi.

'1 GRAM BİLE ALINAMIYOR'

Bayram ikramiyelerindeki artışın enflasyon karşısında eridiğinin altını çizen Güre, 2018 yılında bin TL olarak verilen bayram ikramiyesiyle bir kurban alınabilirken, bugün 4 bin TL’ye çıkarılan ikramiyenin aynı alım gücünü sağlamaktan uzak olduğunu ifade etti. Gürer, ekonomik koşulları “2018’de 4,62 TL olan dolar kuruyla bayram ikramiyesiyle 214 dolar alınabiliyordu. Bugün dolar 38,2 TL, ikramiyeyle alınabilen miktar 104 dolara düştü. 2018’de bayram ikramiyesiyle 5 gram altın alınabilirken, bugün gram altın 4 bin 217 TL’yi geçtiği için 1 gram bile alınamıyor. 2018’de mazot 5,7 TL, benzin 6,2 TL idi. Bayram ikramiyesiyle 175 litre mazot veya 161 litre benzin alınabiliyordu. Bugün bu miktar sırasıyla 87 ve 88 litreye düştü” örnekleriyle açıkladı.

AKP iktidarının ekonomik politikalarını da eleştiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Gürer, “2018’de bayram ikramiyesiyle kurban alınabiliyordu. 2020 yılında da alınabiliyordu . 2020 yılı kurban vekalet ücretine bugün kurban kesimi yapılabiliyor . Bayram ikramiyesi ise bir but dahi alınamıyor” dedi.

'VATANDAŞ TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR'

“Diyanet işleri Başkanlığı kurban vekalet kesim ücreti de TÜİK gibi kılı kırk yararak emekli maaşı altında tutulmaya çalışılmış” diyen Gürer, “Bu fiyata nerde kurban var. Bununun da açıklanması gerekir. Kurban vekalet kesim ücreti düşük açıklanması vatandaşı bu yöne yöneltir. Bu durumda mahallede fakir fukara kurbandan kurbana et bekleyenlerde kurbanda da etten mahrum kalır. Bugün ise ne emekli maaşı ne de ikramiye bu hayali gerçekleştirecek seviyede. Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, Diyanet’in açıklamalarının toplumun gerçeklerinden ne kadar kopuk olunduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.