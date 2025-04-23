Kartalkaya’daki Yangın Faciası 36 Çocuğu Hayattan Kopardı! Bu 23 Nisan Onlarsız Geçiyor

Bolu'nun Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişiden 36’sı çocuktu. En az 30 ailenin bir daha asla eskisi gibi olamayacağı acı olay sonrası, Türkiye’nin yüreğine bir ateş gibi düştü.

36 çocuk, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayamadı. Kimi hayatında ilk kez bayram coşkusunu yaşayacaktı, kimi ise günlerce hazırlandığı gösterilerde sahneye çıkacaktı. Ama olmadı. Bu bayram, 36 küçük yüreğin yokluğuyla geldi.

Hayatını kaybeden çocukların yakınları, adalet mücadelesini sürdürüyor. Türkiye, bu 23 Nisan’da onları anıyor.

Çocukların isimleri:

Alya Turan, Vedia Nil Apak, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Ayşe Maya Doğan, Vedat Çetiz, Mina Akişli, Alican Boduroğlu, Elif Nas Boduroğlu, Eren Bağcı, Doğa Doğan, Mavi Doğan, Pera Suyolcu, Demir Tüzgiray, Doruk Sarıtaş, Elif Derin Yalçın, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Özüm Karataşlı, Esat Çetiz, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Oya Kanpolat, Ala Dora Türkmen, Pelin Güngör, Dila İnal, Ela İnal, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Alya Altın, Defne Tüzgiray, Sedat Çetiz, Ela Dayı, Buse Dayı

Kaynak: Haber Merkezi